〈台亞股東會〉李國光出任新董座 蔡育軒接任總座 集團亞家軍邁向IPO

鉅亨網記者劉玟妤 新竹 2024-05-28 15:15

台亞 (2340-TW) 今 (28) 日召開董事會，會中進行董事改選，會後董事會一致通過由李國光出任董事長，總經理則由蔡育軒接任。台亞說明，現任總經理王虹東屆齡退休，總經理衣冠君則調任台亞旗下冠亞擔任總經理。

台亞說明，總經理蔡育軒先前為台亞智能製造中心資深副總。蔡育軒指出，台亞已經逐漸落實成為集團控股公司，亞家軍逐漸成型。由前年分割出去的星亞 (7753-TW) 打頭陣，即將在 6 月掛牌興櫃。接著包括和亞、積亞、冠亞也將持續朝 IPO 前進。

蔡育軒也提到，台亞下半年的首要之務為第三代半導體元件的出貨。且歷經一年多的研發與試產，台亞生產的 6 吋 GaN 功率產品將在今年第二季開始小量出貨，配合最小金額的資本投入，逐步提升產能，加上積亞 6 吋 SiC 功率產品的產出規劃，希望年底前第三代半導體功率元件的營收比重至少達整體集團的 5% 以上。