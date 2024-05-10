特斯拉大砍充電團隊後 英國石油有意拓展美國充電業務

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-10 11:42

特斯拉執行長馬斯克幾天前突然裁宣布裁掉充電團隊約 500 人，稱仍計劃擴大超級充電網絡，只是會放慢步調。

英國石油發言人周四 (9 日) 發布聲明表示：「我們正在積極尋求收購資產，來擴大我們的網絡。」該公司將優先關注美國東北部、陽光帶 (Sun Belt)、西岸以及五大湖地區。

截稿前，特斯拉未回應路透的置評請求。

英國石油曾在去年 2 月表示，計劃 2030 年底前在美國各地投資 10 億美元建設電動車充電站，並在同年 10 月向特斯拉下訂價值 1 億美元的快速充電器。