西方制裁效果甚微 俄羅斯4月石油稅收年增逾一倍

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-06 23:01

儘管國際社會對俄羅斯實施制裁限制，但該國 4 月石油收入較去年同期成長一倍以上。西方國家對俄國祭出的制裁旨在限制金資流入，以免助長其強化軍力入侵烏克蘭。

根據外媒基於財政部數據估算，俄羅斯 4 月預算中與石油相關的稅收躍升至 1.053 兆盧布 (約 115 億美元)，而 2023 年 4 月這一數字接近 4,970 億盧布。數據顯示，4 月石油與天然氣總收入年增近 90% 至 1.23 兆億盧布。

俄羅斯原油價格的上漲幫助推動運算收入成長。俄羅斯聯邦稅務局 (Federal Tax Service) 數據顯示，4 月份的州稅是根據每桶 70.34 美元的烏拉爾價格計算的，高於一年前的 48.67 美元，當時由於七大工業國集團 (G7) 對俄羅斯石油出口實施價格上限。

誠然，盧布走軟也促進收入成長：根據率務部門的數據，4 月的稅收計算是根據 1 美元兌 91.69 盧布的匯率計算，比一年前低 20.5%。

市場分析指出，儘管俄羅斯受到制裁，但其收入強勁的原因有三個：一是全球需求強勁、供應受限和地緣政治億價仍支撐油價；二是俄羅斯新建的出口基礎建設月來越依賴聯盟以外的運託人、保險公司和客戶；三是俄羅斯對出口商現金流的控制越來越嚴格。

俄羅斯的石油產業是該國預算的主要收入來源，其中包括今年計劃大幅增加軍費開支，以支撐克里姆林宮對烏克蘭的入侵，目前雙方戰事已持續到第三年。而作為回應，美國及其盟友實施幾輪能源制裁，試圖削弱俄國替戰爭提供資金的能力。

儘管這些制裁措施也限制西方公司對俄國航運和保險服務，但影響不大。透過布署所謂影子船隊油輪和擴大非西方石油買家圈子 ，俄羅斯得以避開價格上限制裁。

全球保險業的核心組織「船東責任保險互保國際集團」(The International Group of P&I Clubs, IG) 上月總結表示，價格上限政策越來越難執行。與此同時，印度最大煉油商上周恢復由受制裁的托運人 Sovcomflot 擁有的船隻進口俄羅斯石油，替恢復今年早些時候美國強化處罰而中斷的石油供應鋪平道路。

根據外媒估算，與 3 月相比，俄羅斯 4 月的石油和天然氣收入下滑約 6.4%。這兩個月通常會提振預算，因為所謂的所得稅主要一年支付四次，分別在 3、4、7、10 月。如果不是向國家燃料生產商提供大量補貼，4 月國家預算的石油收入會更高。

根據俄國財政部表示，政府向企業支付約 1,870 億盧布用於國內柴油和汽油供應。這筆支出部分是為了補償生產商在俄羅斯和國外的車用燃料價格差異。

媒體估算，俄羅斯今年將徵收約 1,260 億美元的石油和天然氣稅收。有經濟學家表示，這些數字僅比當前俄國政府的預測高出一點點。