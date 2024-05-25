美股重點新聞摘要2024年05月25日

路透：普丁擬談判結束俄烏戰爭

美銀：輝達有望引領拆股趨勢 微軟、Meta 名列候選名單

輝達被爆「中國特供版」晶片降價 業界人士：H20 降價很正常

外媒披露輝達（Nvidia）(NVDA-US) 「中國特供版」H20 晶片降價，據《第一財經》報導，一位晶片業界人士對此表示：「H20 是為了替代輝達 H100 晶片的產品，現在 H100 晶片也不缺，H20 供應充足。由於市場需求回歸理性，H100 開始降價，H20 的價格出現下調也很正常。」閱讀全文...