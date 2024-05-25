美股重點新聞摘要2024年05月25日
鉅亨網新聞中心 2024-05-25 08:00
路透：普丁擬談判結束俄烏戰爭
四名俄羅斯消息人士週五 (24 日) 向《路透社》透露，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 願意承認目前在烏克蘭的戰線，準備達成停火協議，結束俄烏戰爭。如果基輔和西方不回應，他準備繼續戰鬥。閱讀全文...
美銀：輝達有望引領拆股趨勢 微軟、Meta 名列候選名單
輝達 (NVDA-US) 本周稍早宣布一拆十的股票分割計畫，令投資人感到振奮。美國銀行 (BofA) 一份報告指出，這可能是一種趨勢的開始，幾家知名科技公司的股價已高到足以讓它們傾向類似的拆股行動。閱讀全文...
輝達被爆「中國特供版」晶片降價 業界人士：H20 降價很正常
外媒披露輝達（Nvidia）(NVDA-US) 「中國特供版」H20 晶片降價，據《第一財經》報導，一位晶片業界人士對此表示：「H20 是為了替代輝達 H100 晶片的產品，現在 H100 晶片也不缺，H20 供應充足。由於市場需求回歸理性，H100 開始降價，H20 的價格出現下調也很正常。」閱讀全文...
OPEC + 下個月產量會議改線上舉行 傳減產政策將延至下半年
根據多家外媒周五 (24 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將下個月舉行的產量政策會議改成線上舉行，此前原定是在總部維也納舉行面對面會議。據悉，有幾會代表透露，預料 OPEC + 會把目前的減產政策延長到今年下半年。閱讀全文...
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