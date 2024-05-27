力挺新南向 第一銀行主辦恒耀(越南)5000萬美元聯貸 超額認參124％
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-27 19:15
為響應新南向政策，並支持恒耀製程垂直整合暨地緣區域佈局，創建供應優勢，發展全球運籌網絡能力，第一銀行越南地區分行攜手統籌主辦恒耀 (越南)5000 萬美元聯貸案，今（27）日辦理簽約儀式，由恒耀董事長吳榮彬及第一銀行總經理李嘉祥共同主持。
第一銀行表示，該聯貸案在兆豐、玉山、台北富邦及永豐銀行共同參與下，最終募集 6200 萬美元，超額認貸 124％，充分顯現金融同業對公司的經營及未來發展深具信心。
恒耀 (越南) 為臺灣上櫃公司恒耀國際與關係（8349-TW）企業恒耀工業於 2023 年共同投資設立，以汽車業用扣件及零組件為核心產品，銷售予各大國際知名車廠，為全球前五大車用扣件製造商，在環保節能潮流下，該公司近年來亦持續提升產品價值，搶攻電動車供應鏈市場，並積極參與汽車廠客戶協同研發 Co-Design，設計嵌入設備，深度綁定客戶關係，掌握車廠綠能趨勢擴大市占率。
第一銀行持續深耕海外，並力挺政府新南向政策，在越南設有胡志明市分行及河內市分行，為唯一於南、北越均有分行之公股行庫，除見證越南近年來成功的發展外，亦發揮合作綜效，提供臺、越資企業更完整之金融服務，與客戶共同成長，期許實現「利基型、區域型、數位型、低碳型」經營願景，同時呼應「攜手躍進 ‧ 永續創新」之策略目標。
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