力挺新南向 第一銀行主辦恒耀(越南)5000萬美元聯貸 超額認參124％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-27 19:15

為響應新南向政策，並支持恒耀製程垂直整合暨地緣區域佈局，創建供應優勢，發展全球運籌網絡能力，第一銀行越南地區分行攜手統籌主辦恒耀 (越南)5000 萬美元聯貸案，今（27）日辦理簽約儀式，由恒耀董事長吳榮彬及第一銀行總經理李嘉祥共同主持。

第一銀行表示，該聯貸案在兆豐、玉山、台北富邦及永豐銀行共同參與下，最終募集 6200 萬美元，超額認貸 124％，充分顯現金融同業對公司的經營及未來發展深具信心。

恒耀 (越南) 為臺灣上櫃公司恒耀國際與關係（8349-TW）企業恒耀工業於 2023 年共同投資設立，以汽車業用扣件及零組件為核心產品，銷售予各大國際知名車廠，為全球前五大車用扣件製造商，在環保節能潮流下，該公司近年來亦持續提升產品價值，搶攻電動車供應鏈市場，並積極參與汽車廠客戶協同研發 Co-Design，設計嵌入設備，深度綁定客戶關係，掌握車廠綠能趨勢擴大市占率。