集保結算所力挺基層棒球運動 邀澎湖講美少棒隊體驗職棒

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-27 14:19

為力挺基層棒運，集保結算所特於 5 月 25 日在樂天桃園棒球場舉辦「全民挺棒球公益活動」，邀請澎湖縣講美少棒隊與樂天桃猿職業球員近距離互動，並觀賞中華職棒比賽。同時，現場另以「全民挺棒球、一起做公益」為主題，宣導集保結算所反詐騙及公益理念，同時贊助澎湖基層棒球訓練經費。

澎湖縣長陳光復表示，講美國小全校只有 29 位學生，卻能組成 19 位選手的少棒隊，並在全國各項賽事屢獲佳績，實屬不易，可謂「講美少棒傳奇」，特別感謝集保結算所贊助澎湖基層棒運。此外比賽當天，樂天球團特別邀請講美國小投手王庭祥及李奉勲教練擔任開球貴賓，象徵臺灣棒球的世代傳承。

集保結算所副總經理陳光輝則表示，少子化影響讓基層棒球隊招生不易，希望透過基層棒球、社區棒球、職業棒球等各級棒運的資源串接，培育人才促進交流，讓棒球熱潮能延續蓬勃發展。