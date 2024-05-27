業成下半年估優於上半年 非觸控應用營收比重3年內過半

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-27 20:08

觸控面板廠業成 GIS-KY (6456-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長周賢穎會後表示，超聲波指紋辨識獲全球主要手機大廠採用，今年將較去年成長 5 成，車載也有雙位數成長，目標 3 年內非觸控的利基產品營收比重過半。

周賢穎表示，目前庫存去化已有很大進展，手機、平板、筆電的需求都有好一點，下半年進入傳統旺季，會比上半年好；業成第一季財報轉虧為盈、結束連 2 季虧損。

周賢穎進一步指出，由於目前高階手機，筆電以及平板大量導入 OLED，侵蝕業成傳統觸控模組業務，因此公司積極轉型，鎖定光學、指紋辨識、車載等三大應用，今年營收占比合計約 2 成，目標 2-3 年可以過半。

業成超聲波指紋辨識除了美系大廠外，周賢穎透露，也已導入全球前五大主要手機大廠；平板、筆電電容式指紋觸控今年也會有新客戶出貨，預期今年指紋辨識營收將有 5 成以上的成長。

車載方面，周賢穎表示，聚焦零組件整合、全方位解決方案，在台中后里新廠已建置一條車載用的光學鍍膜線，客戶詢問熱絡；而目前車載營收比重約 5%，目標 3 年內可達 2 成。

業成光學布局鎖定 AR/VR，但他直言，雖然目前跟檯面上較大客戶幾乎都有合作，但客戶也都還在探索應用，預計光學布局效益顯現、放量出貨的時間點會落在 2026、2027 年。