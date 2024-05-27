AI、重電、貨櫃多點齊發，台股再創新高！辣個男人將引爆旋風？

鉅亨研報 2024-05-27 15:55

台股 27 日盤中創歷史新高 21871.34 點，收盤收在 21803.77 點，上漲 238.43 點，就收盤價而言也創歷史新高，成交量 4882 億元，今日漲勢由聯發科及鴻海領軍，並且出現多點齊發的走勢，盤中 AI 類股、重電類及貨櫃類股都有走強。

1. 聯發科 27 日舉行股東會，執行長蔡力行表示 Al 和車用是未來機會，有信心未來 3 至 5 年會有很好的成長。另外聯發科 112 年度股利配發，上半年已於今年 1 月 31 日每股配發現金股利 24.6 元，下半年度預計在 7 月 31 日配發每股現金股利 30.4 元。

2. 台股創歷史新高, 帶動連日回檔的重電族群止跌回穩。其中華城收高 4.55%、中興電上漲 3.06%、士電、東元及亞力則小漲 1%。27 日適逢中興電召開股東會，董事長江馥年表示，揮別雲豹甲車弊案，公司最壞的階段已經過去，有信心未來 2 到 3 年營運可維持成長動能。

3. 自動化設備廠盟立成功打入先進封裝 CoWoS 供應鏈，預期下半年將逐漸進入設備出貨與認列旺季，另外轉投資的盟英科技，主要生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機，同步被市場視為「機器人概念股」，股價收盤強勢鎖住漲停。