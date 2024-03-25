〈台經院看景氣〉2月製造業營業氣候連3升 續創近2年新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-25 13:53
台灣經濟研究院今 (25) 日公布 2 月營業氣候測驗點調查，製造業較上月上揚 0.06 點至 98.18 點，呈現連續 3 個月上揚態勢，續創 22 個月以來新高，服務業下跌 0.46 點至 92.72 點，營造業也較上月下滑 2.82 點至 103.66 點，終結連 3 月上揚，台經院指出，受春節季節性因素影響，本月並沒有太大變化。
對於台灣的經濟現況，台經院認為，此次台電電價漲幅不如原本預期大，但民眾只會跟過去比，不會跟國際比。
台經院景氣預測中心主任孫明德進一步提到，將台灣和韓國對比並不適合，原因在於韓國的貧富差距太大；他也提到，國人對經濟成長無感的很大原因是，台灣半個島都是靠半導體，太過依賴半導體成長，但半導體主要是靠資本密集，產業用人很少，而台灣服務業的成長表現有限。
2 月儘管製造業營業氣候呈現連 3 個月上揚態勢，然漲幅有限，研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變。
在製造業調查方面，認為當 (2) 月景氣為「好」比率為 11.7%，較上月減少 19.8 個百分點，「壞」的比率則為 36.7%，月增 14.8 個百分點，儘管電子機械業看壞當月者比例高於看好，但仍多偏向普通。
而整體製造業廠商對未來半年景氣看法上，看好者增加 22.6 個百分點至 50.2%，看壞比率則減少 8.7 個百分點至 11.1%，化學工業、化學製品業、機械設備製造業、電力機械業與電子機械業均看好，鋼鐵基本工業與金屬製品業對多偏向持平。
服務業方面，證券業和餐旅業看好當月，但零售業、批發業與銀行業看壞，而保險業和運輸倉儲業看法則偏向普通；在未來半年看法上，餐旅業、保險業和運輸倉儲業看好比例明顯高於看壞。
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