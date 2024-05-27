〈國建展望〉張清櫆：經濟成長及通膨壓力未解 有助下半年房市表現
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-27 13:09
國建 (2501-TW) 2024 年第一季財報稅後純益 5.49 億元，季減 59.9%，年增 2.98 倍，每股純益 0.47 元。雖然下半年全台「囤房稅」新制將上路，國泰建設董事長張清櫆今 (27) 日對下半年房市表現仍表示樂觀態度，且期待房市將以溫和方式上漲。
張清櫆是在今日上午對在中和的 320 億元總銷個案公開後，對全台房市後續表現提出以上看法。
張清櫆指出，2023 年全台房市受平均地權條例修正案上路等因素壓抑，但就目前的全台經濟走勢來看，通貨膨脹的壓力並沒有減緩，同時，全台經濟的成長又超出預期，1 月以來台北股市站穩 2 萬點，通膨下資產配置者選擇房地產保值，因此市場表現不錯，這都有助於下半年全台房市的持續表現，同時，也期待房市將以溫和方式上漲。
國建 2024 年首第一季營收 70.56 億元，毛利率 19.28%，季減 12.5 個百分點，年減 5.53 個百分點，稅後純益 5.49 億元，年增 2.98 倍，每股純益 0.47 元。國建預估 2024 年包括新北市總銷 20 億元「國泰和河」、桃園 25 億元「國泰溪境」、台中 47 億元「國泰 Most＋」全年完工交屋金額 92 億元，這三筆新案，預售時銷售率都已 100% 完銷。
國建在 2023 年財報稅後純益 21.64 億元，每股純益 1.87 元基礎下，擬對去年股利配發 1 元股息，爲近 3 年新高。
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