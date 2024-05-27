〈國建展望〉張清櫆：經濟成長及通膨壓力未解 有助下半年房市表現

國建 ( 2501-TW ) 2024 年第一季財報稅後純益 5.49 億元，季減 59.9%，年增 2.98 倍，每股純益 0.47 元。雖然下半年全台「囤房稅」新制將上路，國泰建設董事長張清櫆今 (27) 日對下半年房市表現仍表示樂觀態度，且期待房市將以溫和方式上漲。

張清櫆指出，2023 年全台房市受平均地權條例修正案上路等因素壓抑，但就目前的全台經濟走勢來看，通貨膨脹的壓力並沒有減緩，同時，全台經濟的成長又超出預期，1 月以來台北股市站穩 2 萬點，通膨下資產配置者選擇房地產保值，因此市場表現不錯，這都有助於下半年全台房市的持續表現，同時，也期待房市將以溫和方式上漲。