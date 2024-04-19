國建住宅推案儲備量達500億元 今年3建案總銷92億元完工

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-19 19:39

營建股老大哥國建 (2501-TW) 今 (19) 日出席券商法說會，國建指出，公司對 2024 年預計計劃將推出內湖、中和、新莊、三重，台中與台南各一案，總推案金額逾 400 億元，同時，2024 年預計完工 3 個建案，這些完工個案都 100% 銷售，合計總金額 92 億元。

國建預估 2024 年包括新北市總銷 20 億元「國泰和河」、桃園 25 億元「國泰溪境」、台中 47 億元「國泰 Most＋」全年完工交屋金額 92 億元，這三筆新案，預售時銷售率都已 100% 完銷。

國建預估的住宅推案推案儲備量約 500 億元。同時，約有 46% 推案儲備位於新竹以北的北部地區。

國建 2023 年營收和獲利表現上，受惠新北市總銷 20 億元的「國泰豐和」、36 億元的「國泰豐碩」，及桃園 25 億元的「國泰川青」等三案完工交屋的貢獻

國建公布的 2023 年營收 154.8 億元，已連續年突破百億元大關；稅後純益 21.64 億元，每股純益 1.87 元，雙雙創下近五年新高紀錄。