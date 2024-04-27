〈熱門股〉都更概念股國建爆量突破前高 今年來漲幅1.08倍
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-27 10:50
國建 (2501-TW) 本周股價滾量震盪走堅，4 月 26 日股價以漲停價收在 37.8 元，並爆發出 5.96 萬張的成交大量，國建，今年來股價漲幅並達 1.08 倍並創 26 年來新高；國建本周並獲三大法人大舉買超 1.11 萬張。
國建對 2024 年預計計劃將推出內湖、中和、新莊、三重，台中與台南各一案，總推案金額逾 400 億元，同時，2024 年預計完工 3 個建案，這些完工個案都 100% 銷售，合計總金額 92 億元。同時，國建預估的住宅推案推案儲備量約 500 億元。同時，約有 46% 推案儲備位於新竹以北的北部地區。
國建 2023 年稅後純益 21.64 億元，每股純益 1.87 元，雙雙創下近五年新高紀錄。國建 2024 年首季營收 70.47 億元，季增 16.76%，年增 1.45 倍，國建 2024 年首季財報將在 4 月 29 日提報董事會。
國建 4 月 26 日股價以漲停價收在 37.8 元，周漲幅 26.42% 在量能不減同時，股價震盪幅度將加大，技術指標高檔鈍化，有利多方續攻堅。
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