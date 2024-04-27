〈熱門股〉都更概念股國建爆量突破前高 今年來漲幅1.08倍

國建對 2024 年預計計劃將推出內湖、中和、新莊、三重，台中與台南各一案，總推案金額逾 400 億元，同時，2024 年預計完工 3 個建案，這些完工個案都 100% 銷售，合計總金額 92 億元。同時，國建預估的住宅推案推案儲備量約 500 億元。同時，約有 46% 推案儲備位於新竹以北的北部地區。