醫揚搶攻邊緣AI商機 Computex推出醫療AI PC方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-27 10:30

醫揚 (6569-TW) 瞄準醫療 edge AI 領域，2024 年以來 AI 醫療專案已較 2023 年同期增加許多，對公司上半年起帶來許多新商機。醫揚持續看好 AI 醫療商機，陸續參加美國 HIMSS, 輝達 (NVIDIA) GTC 大會、日本 Medtec、德國 DMEA 等主要大型國際展覽積極開發新醫療客戶。

醫揚將於 6 月 4 日至 6 月 7 日參加亞洲最具代表性的 COMPUTEX(南港展覽館二館 攤位代號: P0127)，身為輝達 (NVIDIA) 合作夥伴，展會中將展出最新醫規等級電腦 ACCEL-JS2000 搭載 NVIDIA IGX Orin 平台及 RTX A6000 顯示卡，提供醫療設備商醫療邊緣 AI 影像處理平台, 展示 Multi AI Ultrasound 應用。

醫揚表示，ACCEL-JS800 搭載 NVIDIA AGX Orin 平台，展示即時辨視皮膚中的黑色素細胞以及相關資訊的應用。透過醫揚醫療 AI PC，可以提高對超音波圖像的解釋和理解，並幫助醫生做出更準確的診斷。

醫揚同時也是英特爾 (Intel®)AI 正式生產合作夥伴和裝置供應商，展會推出搭載 Intel® Arc GPU 的醫療 AI PC。透過 Intel Arc GPU 與 AI 技術結合，醫揚醫療 AI PC 可智慧執行 CT 掃描、內視鏡、超音波和 MRI 等醫療影像應用判讀。透過 AI 判讀可加快醫師的診斷速度，節省醫生審查影像資料的時間並縮短患者的治療時間。

醫揚全球總經理莊富鈞指出，醫揚為全球專業醫用電腦品牌及 ODM 代工廠，醫揚看好精準醫療 AI 商機，近年積極建構各類型客製醫療 AI 電腦設備來支援智慧醫院方案推廣，公司也積極擴大醫療 AI 相關應用開發布局，可望帶動營收持續成長。