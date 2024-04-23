〈焦點股〉都更概念股國建 爆量突破前高 今年來漲幅逾7成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-23 12:50

營建股國建 (2501-TW) 今 (23) 日股價震盪走堅，並爆發出 5.7 萬張的成交大量，最高價達 33.85 元。超越昨日盤中的高點 32.85 元，今年來漲幅逾 7 成；國建股價今天盤中上沖下洗，股價振幅也超過 10%。

國建對 2024 年預計計劃將推出內湖、中和、新莊、三重，台中與台南各一案，總推案金額逾 400 億元，同時，2024 年預計完工 3 個建案，這些完工個案都 100% 銷售，合計總金額 92 億元。

國建預估 2024 年包括新北市總銷 20 億元「國泰和河」、桃園 25 億元「國泰溪境」、台中 47 億元「國泰 Most＋」全年完工交屋金額 92 億元，這三筆新案，預售時銷售率都已 100% 完銷。同時，國建預估的住宅推案推案儲備量約 500 億元。同時，約有 46% 推案儲備位於新竹以北的北部地區。