國建去年股利擬配發1元股息 首季EPS達0.47元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-29 19:59

國建 (2501-TW) 今 (29) 日召開董事會，在去年財報稅後純益 21.64 億元，每股純益 1.87 元基礎下，通過去年股利配發 1 元股息，爲近 3 年新高，以國建今天收盤價 41.55 元計算，股息現金殖利率爲 2.4%，同時，國建第一季財報稅後純益 5.49 億元，季減 59.9%，年增每股純益 0.47 元。

國建 2024 年首季營收 70.56 億元，毛利率 19.28%，季減 12.5 個百分點，年減 5.53 個百分點，稅後純益 5.49 億元，年增 2.98 倍，每股純益 0.47 元。

國建指出，公司對 2024 年預計計劃將推出內湖、中和、新莊、三重，台中與台南各一案，總推案金額逾 400 億元，同時，2024 年預計完工 3 個建案，這些完工個案都 100% 銷售，合計總金額 92 億元。

國建預估 2024 年包括新北市總銷 20 億元「國泰和河」、桃園 25 億元「國泰溪境」、台中 47 億元「國泰 Most＋」全年完工交屋金額 92 億元，這三筆新案，預售時銷售率都已 100% 完銷。