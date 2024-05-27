大東電28日登興櫃 在手訂單破百億能見度至2026年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-27 15:48

大東電 (1623-TW) 指出，受惠能源轉型，目前在手訂單已經突破百億元，能見度看到 2026 年。大東電為全台唯四獲得台電 345kV 資格的廠商，也是台股目前唯一尚未掛牌的特高壓電纜股，明 (28) 日將以承銷價每股 71.8 元登錄興櫃。

大東電的主力產品包括高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜，占營收比重高達 85.7%，屬相當純正的電纜廠，旗下產品皆獲得中央標準局和 UL、CSA、PSE、SAA、歐洲九國等國際認證，範圍涵蓋各個主要國家。

大東電說明，電線電纜屬國家級建設，廠商須經過台電評鑑合格，才能參與國家電力工程。而認證制度為拾級而上，從低壓 25kV 至特高壓 345kV 資格大約需要 10 年，且電纜體積龐大、生產環境要求高，具備一定進入門檻，目前台灣僅 4 家合格廠商，屬寡占市場。

大東電在 2001 年和 2015 年分別取得台電 161kV、345kV 資格，距今已完成超過 48 條電纜線路及 78 座變電所，施作實績串連整座台灣，超過 1.5 公里。此外，大東電也是國內最大橡膠電纜廠，長年居市場領導地位，提供包含中油、晶圓大廠等廠區建置。

受惠能源轉型，大東電 2023 年營收達 42.2 億元，年增 8.21%，毛利率 15.3%，年增 68.7%，稅後純益 4.1 億元，EPS 6.77 元，表現居同業之冠。

董事長林志明表示，大東電陪伴台灣能源發展超過 70 年，當中所承攬的工程完全無事故發生，對於公司的專業與品質深具信心。此外，公司具有快速因應產業變化的敏銳度，在 2019 年導入自動化及智慧化，提升生產效率；2022 年優化製程、投資 345kV 新產線，順利承攬國家能源轉型需求，後續大東電也將持續關注產業脈動，走在產業前端。