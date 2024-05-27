日元貶勢不止 日本再藉由G7會議嚇阻空頭

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-27 15:20

在 G7 金融領導人周末聚會期間，日本再次採取措施應對日元過度貶值，此前日債殖利率近期升至 12 年來的高點，但未能減緩日元的頑固跌勢。

在日本的遊說下，G7 財長在義大利大會周六後發表的公報中，重申了警告匯率過度波動的承諾。

他表示：「如果出現過度波動對經濟產生不利影響的情況，我們需要採取行動，而且這樣做是合理的。」

出席 G7 會議的日本央行總裁植田和男表示，消費疲軟或債券殖利率上升，不會妨礙貨幣政策正常化。

植田上周四表示，日本第一季 GDP 的下滑，並沒有改變日本央行關於日本經濟正走上溫和復甦軌道的觀點。分析師表示，如果經濟走勢符合其預測，日本央行可能會在未來幾個月升息。

他還沒有發表反對最近 10 年期公債殖利率升至 12 年高點的言論，部分原因是市場預期日本央行很快就會開始全面縮減購債規模。

植田周六在被問及日本長期利率近期上漲時表示，央行的基本立場是長期利率由市場決定。

先前日本央行發出一系列鷹派訊號，提高了市場對近期升息或縮減大規模債券購買規模的預期。

一些分析師預計，日本央行最快將在 6 月的下一次政策會議上決定削減購債規模。