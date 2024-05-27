日元貶勢不止 日本再藉由G7會議嚇阻空頭
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-27 15:20
在 G7 金融領導人周末聚會期間，日本再次採取措施應對日元過度貶值，此前日債殖利率近期升至 12 年來的高點，但未能減緩日元的頑固跌勢。
政府和央行的努力凸顯了政策制定者面臨的困境，因為他們試圖阻止日元大幅貶值，損害消費的需求，同時又需要保持較低的借貸成本，以支撐脆弱的經濟。
在日本的遊說下，G7 財長在義大利大會周六後發表的公報中，重申了警告匯率過度波動的承諾。
在協議達成之前，日本首席貨幣外交官神田正人周五談到了重新干預貨幣市場的可能性，他強調，東京隨時準備採取行動，以應對日元過度波動。
他表示：「如果出現過度波動對經濟產生不利影響的情況，我們需要採取行動，而且這樣做是合理的。」
出席 G7 會議的日本央行總裁植田和男表示，消費疲軟或債券殖利率上升，不會妨礙貨幣政策正常化。
植田上周四表示，日本第一季 GDP 的下滑，並沒有改變日本央行關於日本經濟正走上溫和復甦軌道的觀點。分析師表示，如果經濟走勢符合其預測，日本央行可能會在未來幾個月升息。
他還沒有發表反對最近 10 年期公債殖利率升至 12 年高點的言論，部分原因是市場預期日本央行很快就會開始全面縮減購債規模。
植田周六在被問及日本長期利率近期上漲時表示，央行的基本立場是長期利率由市場決定。
先前日本央行發出一系列鷹派訊號，提高了市場對近期升息或縮減大規模債券購買規模的預期。
一些分析師預計，日本央行最快將在 6 月的下一次政策會議上決定削減購債規模。
日元 5 月初在干預下一度逼近 150，但近期隨著美元走強、聯準會降息預期持續降溫，加上日本通膨數據下滑，日元持續走貶，兌美元保持在 157 附近。日本 4 月 CPI 年從 3 月的 2.7% 放緩至 2.5%，剔除生鮮食品價格的核心通膨率甚至更為疲軟，從 2.6% 降至 2.2%。
- 實際走訪掌握海外購屋！澳洲考察團火熱報名
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇