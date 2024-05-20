日元正經歷漫長貶值之旅！小摩點出三大原因貶勢恐增強

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 08:47

日元兌美元 (USDJPY) 匯率今 (20) 日向下走貶，即使美元上周弱勢表現，華爾街投行摩根大通 (下稱小摩) 最新認為，在強勢美元壓制下，日元正在經歷一場漫長的貶值之旅，日本央行 (BOJ) 按兵不動的持續鴿派立場，更讓一些市場參與者開始討論日元面臨貨幣危機的可能性。

《華爾街見聞》報導，小摩日本市場分析師 Junya Tanase 在最新出具的研究報告中預估，BOJ 會更傾向於日元貶值，而非連續升息讓日元升值，主要因為日元疲軟的經濟影響對日本可能是淨正面的，主要因為能提高企業獲利，但連續升息的經濟影響對日本經濟將是負面的。由於偏好弱勢日元，BOJ 將繼續落後於曲線，並在較長時期內保持實際政策利率為負值。

報告中表示，若上述假設正確，即便 BOJ 和日本政府對弱勢日元持開放態度，日元貶值恐自我強化。

Tanase 指出，日本家庭擁有高達 1100 兆日元的現金存款，若轉投外匯資產，對日元匯率將產生重大影響，存款比例若下降 8% 並轉向外匯資產，將導致約 90 兆資金外流。日本的實際利率在通縮環境中仍保持正值，是阻止資本外流的一個重要因素，但隨著經濟環境大幅改變，日元若持續疲軟，資本外流加速的可能性不容忽視。

其次，機構投資者也可能從日元資產轉向外匯資產，日本金融機構截至去年底持有的國內資產高達 1869 兆日元，但因結算需求，大部分日元恐難轉向外匯資產，因此潛在資本外流規模介於 700 到 800 兆日元，遠低於家庭存款。金融機構在自身投資組合中也持有了一定比例的外國資產，因此將資產轉移到海外的動機可能較弱。

值得注意的是，日本退休基金 GPIF 的流動可能會減輕明年資本外流對日元的下行壓力，因為市場普遍預期 GPIF 將在投資計畫審查中減少外匯資產的比重，同時增加日元資產的比重。然而，這些預期變化不太可能減輕日元的下行壓力。

Tanase 團隊認為，考量到日本債務佔 GDP 比重為全球之冠，相當容易受到國內利率上升和債務負擔增加的影響，即便 BOJ 升息成功對抗通膨和日元疲軟，但政府利息支出成本急劇上升，對抗日元貶值將付出巨大代價。

該團隊還預估，日本政府可能選擇對私人部門徵收通膨稅來減輕債務負擔，如此可讓政府債務佔 GDP 比重到 2032 年降至 180%，目前約為 260%。