富達投資展望：若Fed立場偏鴿將不利日元 降息時間會比預期晚

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-15 16:30

富達國際今 (15) 日舉辦投資展望論壇，投資團隊建議投資人宜慎選優質股債、股票看好美國和日本, 全球總體經濟週期依然強勁，預期美國通膨壓力大於歐洲，降息時間會推遲，日元走勢繫於美國聯準會的降息動作，且要放在整個亞洲貨幣的架構來比較，無法單獨預測 160 日圓兌 1 美元是否為最低價位。

今（15）日截至東京下午 1 點，美元兌日元匯率約為 156.38。由於日本央行在本周的常規操作中意外減少了債券購買規模，投資人加大了對日本央行 7 月升息的押注。

關於日元的價位區間，喜歡日幣甜蜜價格的台灣民眾，猜測 160 日圓兌 1 美元是否為日本央行會適時介入的日元「地板價」？

劉培乾認為，目前觀察，這些價位預測都言之過早，也有失準度，畢竟日元與亞洲貨幣的升貶態勢呈現連動，自不能單獨將日元自整個亞洲市場抽離來看，也無法斷言 160 日圓兌一美元是否為今年可見的最低價位，但由於今年 Q1 已升息，使得日本央行下半年的承受壓力會比上半年小，調節動作不會太大。

針對美國是否降息，劉培乾表示，主要還是要看美國的經濟數據表現，如果通膨一直處於比較黏性的狀態，顯示美國通膨比歐洲更難壓下來，使得今年美聯準會降息的機率相對比歐洲又更低。至於降息時間點，她覺得數據較能提供佐證，但觀察目前表現，通膨還會再持續高位，降息時間會比大家預期的還久。

劉培乾從整體經濟進行分析, 根據最新富達國際情境預測框架指出, 目前市場處於相互關聯和依存狀態, 評估軟著陸仍為基本情境, 惟機率降為 40%; 不著陸 (沒有衰退) 機率居次, 且提升至 30%。富達領先指標情境分析則顯示, 目前整體經濟持續處於高於均值的成長階段、短期仍具韌性, 且由企業調查、大宗商品, 消費者與勞工等領域引領成長。