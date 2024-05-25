〈貴金屬盤後〉金價自歷史高點跌逾4% 創5個半月來最糟單周表現

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-25 05:39

貴金屬價格周五 (24 日) 收低，金價自近期創下的歷史高點下跌逾 4%，寫下 5 個半月以來最糟單周表現。白銀則自本周稍早創下的逾 11 年高點回落。

根據 Dow Jones Market Data，6 月交割的黃金期貨周五收跌 0.1%，報每盎司 2,334.50 美元，本周下跌 3.4%，為 12 月初以來最糟單周表現。自本周一 (20 日) 觸及 2,449.89 美元的歷史高點後，黃金期貨已跌逾 100 美元。

7 月交割的白銀期貨收在每盎司 30.499 美元，本周跌 2.4%。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 周五表示，市場目前預期聯準會 (Fed) 不會在 12 月之前降息，且今年只會降息 1 次，這和去年 12 月相比有很大的轉變，當時投資人對 2024 年降息 6 次的預測感到興奮。

Lundin 指出，黃金從 1 月和 2 月開始受到觀點轉變的影響，隨後完全忽視 Fed 的政策，並展開創紀錄的強勁走勢，最終帶動白銀齊步上漲。

儘管如此，他認為隨著驅動貴金屬走強的其他因素再次浮現，包含中國需求與全球資產擺脫美元霸權，貴金屬牛市將很快回到正軌。

根據 Fed 本周發布的最新會議紀錄，官員們認為可能需要花費比預期更久的時間，才能實現 2% 通膨目標。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，目前市場預估 11 月降息的可能性約為 63%。市場對 Fed 是否會在今年多次降息的態度愈來愈模糊。