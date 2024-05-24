〈貴金屬盤後〉美經濟強勁 通膨不降 Fed仍有意升息 金價跌至1周多低點

鉅亨網編譯許家華 2024-05-24 07:00

由於投資人對美國降息時機和美國商業活動強勁感到擔憂，黃金價格周四 (23 日) 跌至一周多低點，且已連跌 3 個交易日。

現貨黃金下跌 1.4%，至每盎司 2346.07 美元，為 5 月 14 日以來的最低點。

黃金周一創下 2449.89 美元的歷史新高，且今年迄今已上漲 14%。

由於美國 5 月商業活動加速至兩年多以來的最高水準，表明經濟成長在第二季中段開始加速，令美元收斂當日跌幅，削弱黃金的投資吸引力。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，美元走強、美國降息前景疲弱，這些加速投資人對黃金進行獲利了結，但下行空間將有限。

雖然目前政策反應將「包括維持」利率在當前水準，但 Fed 最新會議記錄也提到了「升息」。

Ghali 表示：「關心 Fed 前景的投資者其實並沒有長期持有黃金，他們錯過了這次的反彈，因此沒有那麼多黃金可以拋售，所以儘管黃金正在盤整，下行幅度相對較淺。」

瑞銀將今年年底黃金價格預期上調至每盎司 2600 美元，並建議市場在金價回跌至每盎司 2300 美元時逢低買進，理由是美國 4 月一系列疲軟數據、央行調升對黃金的需求，以及地緣政治持續的不確定性，這些將抬升金價。

其他金屬交易