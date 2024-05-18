〈貴金屬盤後〉黃金、銅價刷新歷史高點紀錄 白銀收登11年高點 但各家看法分歧

鉅亨網編譯許家華 2024-05-18 07:11

黃金和銅期貨周五 (17 日) 均上漲至歷史最高收盤價，而白銀上漲至 11 年高點，這些都有共同的主題：美元近期疲軟，但這並不是這些金屬價格上漲的唯一原因。

RJO Futures 高級市場策略師 John Caruso 周五指出，推動這些金屬水漲船高的共同主題是電氣化需求，以及美政府赤字支出在 GDP 中占比 6%，「我們可能正在經歷戰時或經濟衰退式的赤字，也可能兩者都尚未經歷，但金屬留意到這一點。」

6 月交割的紐約黃金期貨價格周五上漲 31.90 美元或 1.3% ，收每盎司 2417.40 美元，刷新歷史最高收盤價紀錄。

7 月交割的白銀上漲 1.38 美元或 4.6%，收每盎司 31.26 美元，為 2013 年 2 月 8 日以來的最高收盤價。

7 月交割的銅期貨價格上漲 17 美分或 3.6%，收每磅 5.05 美元，刷新歷史最高收盤價紀錄。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，經濟不確定性增加了對避險資產的需求，供應鏈中斷影響了供應，以及工業需求增加，尤其是對環保技術的需求增加，這些促使黃金、白銀和黃銅經歷顯著上漲。

「儘管每種金屬的具體情況不同，但首要主題仍是對全球經濟和市場狀況的反應。雖然黃金和白銀確實經常隨著美元走弱而上漲，但近期的漲勢也可歸因於更廣泛的經濟擔憂和投資者對多元化的需求。」他說。

Koos 表示，2024 年迄今美元的表現好壞參半「增加了複雜性，但關鍵驅動因素仍然是潛在的經濟情緒和供需動態」。

ICE 美元指數本周下跌 0.8%，本月下跌 1.7%。分析師表示，以美元計價的金屬價格，尤其是黃金和白銀，近期因美元疲軟而獲得支撐。

Catalyst Funds 首席投資長兼高級投資組合經理 David Miller 表示，聯邦政府背負 1.5 兆赤字，正令美元走疲並相較令貴金屬走強。但黃金和白銀上漲的推動因素是「礦業供應受限和消費者物價指數 (CPI) 上漲超過聯準會 2% 的目標帶來的通膨壓力。」

《黃金通訊》編輯 Brien Lundin 表示，黃金和白銀持續令分析師困惑和震驚，因為他們大多數人本以為近期漲勢會暫停，並轉向大幅度修正，但截至目前，黃金和白銀卻持續獲得上漲動力，與他們的預期背道而馳，這其中關鍵特徵是隨著美元走強和公債殖利率上升，黃金實際上正在走高。