〈貴金屬盤後〉創歷史高點後 市場獲利了結 降息期待降溫 黃金跌逾1%
鉅亨網編譯許家華 2024-05-23 07:10
黃金價格周三 (22 日) 下跌逾 1%，因投資者獲利了結，黃金漲勢降溫，同時交易員降低了對聯準會 (Fed) 今年降息的押注。
Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，「這是一周來的結算，短期期貨交易者的一些獲利了結，在各種市場創下歷史新高的時候，這種情形並不罕見。」
「如果多頭需要立即反彈，明天將是一個重要的交易日，否則，近期技術圖可能會受到一些損害。」
根據 Fed 上回 (4/30-5/1) 的會議記錄，Fed 官員表示，需要較預期更長的時間才能對通膨率返回 2% 有更大信心。
Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示，延遲降息、未實現的經濟衰退擔憂以及西方投資者的拋售均拖累了黃金價格。
近期經濟數據顯示通膨呈下降趨勢，但 Fed 表示應該會再等幾個月，以確保通膨真正回到 2% 的目標軌道上，之後才降息。
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