新壽攜銘傳大學產學合作 魏寶生帶頭開設AI課程培育保險人才

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-24 10:58

新光金 (2888-TW) 子公司新光人壽與銘傳大學於 23 日簽署產學合作策略聯盟備忘錄，未來將積極協作建立國際育才平台，共同培養國際金融人才，協助新壽開拓海外保險市場。為協助學子提早迎戰數位浪潮，新壽董事長魏寶生更規劃多堂保險 AI 實務課程，領頭赴校親自授課，並引入神通資訊科技公司運用 AMD GPU 所建置的強大算力與 AI 應用環境，期待雙方共同孕育產業界全方位人才，讓學生一畢業就能具有職場即戰力。

銘傳大學為亞洲第一所美國 MSCHE (美國中部各州校院高等教育評審會 Middle States Commission on Higher Education) 認證大學，長期投入國際教育，設置國際學院，為高校國際化的典範。銘傳也是台灣境外學位生最多的私立大學，在目前擁有 5 個採全英文授課的學士學位學程中，國際生就占一半，國際生中又以越南籍學生居冠，盼未來合作儲備新光人壽在越南等東南亞國家設立保險代理人公司的人才。

新光人壽將於銘傳大學開設全英語授課「新光系列課程」，對象是國際學院越籍學生與台灣學生，由新光人壽高階主管們以英語授課分享，並搭配輪調實習、留才獎勵計畫，以多元化學習與互動交流，讓國內外學生深入了解壽險業的經營與發展，結合保險理論及實務課程，增進學生對保險商品設計及壽險業務運作之認識，職涯發展能與學用合一。

新壽成立已屆滿 60 週年，為朝向百年企業邁進，將跨足東南亞市場，尋求下一個業務成長契機。期望本次與銘傳大學產學合作，積極培育優秀且熟悉當地市場的亞洲金融專家，跟隨新壽國外市場業務擴展，攜手外籍、本國學生推動國際保險市場進展及創新業務發展。

同時，有鑑於人工智慧在各領域的蓬勃發展，AI 人才需求大幅增加，新壽以需求使用單位的角色，特別為銘傳大學規劃 AI 系列課程，並與深耕 AI 創新應用服務的神通資訊科技公司合作，由神通資科提供完善的 AI 實習環境，讓銘傳學生參與下一代 AI 應用軟體開發，並針對學校課題需求建立 AI 模型，進行專題式學習與技術研究，藉由實務需求建立 AI 模型，使學生深入了解 AI 底層邏輯及應用，培養學生專業技能。

此外，因應業務組織重塑及擴大招募力道，新光人壽積極延攬年輕世代加入，將與銘傳大學合作產學實習，提供線上教學平台與各領域專業講師的豐富學習資源，鼓勵學生內外勤實習輪調，接觸多元的職務體驗，實習過程安排績優員工一對一實務帶領，定期給予任務逐步引導，並提供優於同業的福利待遇，讓學生可安心自在，且有目標的在實習過程中學習成長。