〈雙鴻股東會〉GB200最快Q3季底出貨 明年AI伺服器占伺服器比重逾5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-24 13:00

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 今 (24) 日舉辦股東會，會後董事長林育申接受媒體採訪，透露輝達(NVDA-US)GB200 水冷散熱系統最新進度，指出目前有些部分已經認證，最快第三季季底可以出貨，同時也預期，明年 AI 伺服器占伺服器業務比中將高達 5 成以上。

林育申表示，目前看到 AI 伺服器成長動能最強勁，現在是從氣冷轉水冷的階段，各個客戶的進度不一樣，有些客戶第二季已經開始出貨水冷產品。不過林育申強調，目前手上的專案都照原訂計畫進行。

至於水冷散熱系統方面，林育申則指出，第一波 GB200 出貨包括水冷板 (cold plate)、分歧管 (CDM)，以及冷水分配器 (CDU) 等，有些客戶進度較快，最快第三季季底就會出貨。不過目前雙鴻出貨仍以氣冷為主，約占 7 成，水冷則占 3 成。

林育申也提到，今年伺服器業務占整體營收約 30 至 35%，預期明年伺服器營收比重有望達 5 成，且其中有 5 成以上為 AI 伺服器。林育申進一步說明，由於 AI 伺服器單價高，因此營收占比以及毛利率都將顯著提升。法人也預估，雙鴻下半年毛利率可以維持 20 至 25% 的水準甚至更高。