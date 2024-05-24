小摩模型：若宏觀波動率返回疫情前水準 美股標普500指數恐崩跌至4320點

鉅亨網編譯許家華 2024-05-24 10:24

該分析報告表明，倘若宏觀波動穩定在較高的水準，美股標普 500 指數的公允價值將在 4320 點左右。

這與目前約 4925 的公允價值估計形成鮮明對比，而後者係假設市場忽視疫情後實際 GDP 的成長和通膨波動。

標普 500 指數周四收低 0.74%，至 5267.84 點。

例如，如果通膨波動性升至 1% 左右，實際 GDP 波動性接近 2.2%，這將導致該指數預估的公允價值下降。

對債券而言，摩根大通針對實際 10 年期美國國債殖利率的長期公允價值框架表明，當前實際殖利率約為 2.1%，與經濟學家的基線預測相符。

這其中包括諸多預期，如：聯準會 (Fed) 年底前降息 75 個基點、6 月起量化緊縮步伐放緩，通膨波動持續緩和下來，以及今年餘下時間財政赤字主要由債券發行融資。

如果 Fed 今年年底前沒有降息，該模型預計實際收益率可能會升至 2.4%。