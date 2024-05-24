小摩模型：若宏觀波動率返回疫情前水準 美股標普500指數恐崩跌至4320點
鉅亨網編譯許家華 2024-05-24 10:24
摩根大通量化策略師發布一個模型，評估了在「宏觀經濟波動提升至疫情爆發前水準」的情況下，標普 500 指數的公允價值。
該分析報告表明，倘若宏觀波動穩定在較高的水準，美股標普 500 指數的公允價值將在 4320 點左右。
這與目前約 4925 的公允價值估計形成鮮明對比，而後者係假設市場忽視疫情後實際 GDP 的成長和通膨波動。
標普 500 指數周四收低 0.74%，至 5267.84 點。
該模型表明，與債券不同，政策利率不會直接影響股票的公允價值框架，但長期的高政策利率環境可能會破壞過去一年的低宏觀波動，從而影響標普 500 指數的估值。
例如，如果通膨波動性升至 1% 左右，實際 GDP 波動性接近 2.2%，這將導致該指數預估的公允價值下降。
對債券而言，摩根大通針對實際 10 年期美國國債殖利率的長期公允價值框架表明，當前實際殖利率約為 2.1%，與經濟學家的基線預測相符。
這其中包括諸多預期，如：聯準會 (Fed) 年底前降息 75 個基點、6 月起量化緊縮步伐放緩，通膨波動持續緩和下來，以及今年餘下時間財政赤字主要由債券發行融資。
如果 Fed 今年年底前沒有降息，該模型預計實際收益率可能會升至 2.4%。
相反，如果更長期較高的利率環境有助於通縮過程，在其他因素相同的情況下，通膨波動率逐漸放緩至 1% 的水準，恐在未來幾年內使 10 年期實際收益率降低約 60 個基點。
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