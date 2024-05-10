投資人偏好轉變？5月以來道瓊指數少見跑贏標普500

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:10

截至周四 (9 日) 收盤，道瓊指數 7 連漲，升至 39387.76 點，5 月以來漲 4.15%，而標普 500 指數漲 3.54%。

數據顯示，5 月迄今，道瓊指數 30 檔成分股中只有 3 檔股票下跌。其中，英特爾 (INTC-US) 拖累了 2.5 點，迪士尼 (DIS-US) 和麥當勞 (MCD-US) 分別拖累了 34.82 點和 33.44 點。

不過，光是安進公司 (AMGN-US) 一檔股票的表現，就足以挽救這一切。安進公司 5 月為道瓊指數貢獻了 255.69 點，高盛、微軟、聯合健康集團和開拓分別貢獻了 100 餘點，亞馬遜和蘋果也分別貢獻了 90 餘點。

技術分析公司 CappThesi 創辦人 Frank Cappelleri 向媒體表示：標普 500 指數根據成分股的市值進行加權計算，而道指根據成分股的價格進行加權計算—這意味着股價越高，對股指的影響越大。