美股氣勢旺！華爾街上修標普500年底目標價 最高上看5600點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-21 08:49

今年迄今，華爾街至少已有 11 家公司調升標普 500 指數的年底目標價。光是過去一周，BMO Capital Markets 和德意志銀行 (Deutsche Bank) 就分別將 2024 年的目標價上調至 5600 點和 5500 點，其中 BMO Capital Markets 給出的最新目標價，較周一收盤價高出至少 5%，似乎是 MarketWatch 追蹤的大型銀行和研究公司中最樂觀的預測。

華爾街多家投行和研究公司上修標普 500 年底目標價 (圖: MarketWatch)

繼 2023 年表現強勁且超出預期後，華爾街普遍預測美股今年將實現正成長，但漲幅平淡。即使 4 月短暫下跌，美股仍保持上行趨勢，受惠於大型科技股的穩健表現，美股三大主要指數上周多次創下歷史新高。

美股在 5 月的強勁漲勢，也促使華爾街其中一位知名空頭轉為看多，並上調對美股的預測。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美股策略師 Mike Wilson 預估，到了 2025 年第二季，標普 500 指數將攀升至 5400 點。雖然因預估時間不同，無法直接和華爾街其他銀行的年底目標價進行比較，但 Wilson 此前預估標普 500 指數將在今年 Q4 跌至 4500 點。

Wilson 轉而看多後，摩根大通 (JPMorgan) 首席全球股票策略師 (Dubravko Lakos-Bujas) 成為華爾街僅剩的少數空頭之一。摩根大通去年 11 月將 2024 年底標普 500 指數目標價定在 4200 點，意即與周一收盤價相比還有 21% 的下跌空間。

根據 MarketWatch 計算，經修訂後，華爾街策略師目前的平均目標價為 5289 點，意即較周一水平下跌不到 1%。年初時的平均目標價為 5117 點。

儘管如此，Jefferies 股票研究產品管理資深副總 Andrew Greenebaum 表示，雖然隨著標普 500 持續攀高，部分頂尖策略師一直在上調預測，但考量到聯準會 (Fed) 的利率前景仍不明朗，整體而言，華爾街對於市場前景仍抱持悲觀態度。

不過，Greenebaum 指出，自 2000 年以來，當華爾街預測市場將下跌時，標普 500 指數後續表現反而「相當不錯」，未來六個月的平均報酬率約 6.3%，接下來 12 個月的報酬率甚至輕鬆達到 13%。