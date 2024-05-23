〈萬海法說〉提高自有船比例 以節能船提高運力 平均船齡4.9年全球第3年輕

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-23 21:50

萬海 (2615-TW) 今 (23) 日舉辦法人說明會，萬海總經理謝福隆介紹公司營運策略、營運概況及公司盈餘。他強調目前萬海船期可靠度排名第一、著眼節能環保及持續汰舊換新下，公司船齡平均 4.9 年排名全球第三，且新船皆獲得「智能船舶認證」。

謝福隆表示，營運策略包括：低成本經營，引入大量新世代節能船，以提高燃油效率來降低艙位平均成本，於關鍵轉船點建置自有泊位及儲區，以取得較佳作業費率，並兼顧船期穩定性，使得船期可靠度於 2024 年 1 月排名第一。建置完整的服務網路，著眼於近洋地區貨載高成長、跨區域的特性，藉由中國出口與區間航段網絡來加速遠洋貨載的發展。

針對營運概況，截至今年第一季 3 月 31 日止，萬海的自有船舶 108 艘、租船 7 艘，共 115 艘，總運力是來到 48 萬 5162 TEU ，較去年同期，自有船增加 1 艘，租船減 17 艘，總數共減 16 艘，但運力反增加。主因汰舊換新，老舊船舶都是小型，新交船舶較大型、運力較大。

謝福隆強調，近年持續淘汰高耗能的老舊船舶，並提高自有船比例到 84%，包含自有船跟租船，2023 年全年已退租 25 艘，新交的節能船 23 艘加入，使平均船齡大幅年輕化，在船舶年輕化的指標排名，全球目前前 15 大的貨櫃輪船公司裡面，以平均船齡 4.9 年排名第三，領先同業的平均 6.7 年 。

2024 年的交船進度，截至 3 月底已新交船共計 3 艘 ，分別為 2 艘 13,000 TEU 及 1 艘 3,000 TEU, 預計年底前，還有 9 般新造船舶，分別為 2 艘 13,000 TEU 及 7 艘 3,000 TEU。

謝福隆表示，萬海深知航運業對全球環境影響，故致力於提升設備使用效率，及追求永續發展，降低能源成本減少對環境之衝撃，13,100 TEU 系列船陸續交船投入營運後，在環保減碳上更進一步，新船皆取得「智能船舶認證」· 有助於強化船舶安全管理。

萬海公布 2024 年 4 月份自結財報，合併營收為新台幣 101.08 億元，單月自結稅前淨利新台幣 30.64 億元，稅後淨利歸屬母公司新台幣 23.53 億元 ，EPS 為 0.84 元。