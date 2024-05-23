〈永豐金法說〉併Amret擬轉型商銀 總座：併購腳步不停歇 瞄準國內、東南亞

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-23 19:29

永豐金 (2890-TW) 今 (23) 日召開 2024 年第 1 季法說會，公布首季海外稅前盈餘達 24.4 億元，創下近 10 年同期新高，年增 29%，海外稅前盈餘占比約為 3 成。永豐銀日前宣布，將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 Amret 之 100% 股權，Amret 在該國所有金融機構中排名第九大，未來擬轉型成商業銀行。永豐金總經理朱士廷強調，併購腳步將會持續，瞄準銀行、證券，以國內及東南亞市場為主，只要能提升股東權益報酬率 (ROE) 都會考慮。

永豐金子公司永豐銀行香港分行及洛杉磯分行、永豐金證券 (亞洲) 稅前盈餘均創下 10 年同期新高紀錄，另外，永豐銀行南京子行及越南胡志明市分行稅前淨利也創下開業以來同期新高。海外獲利中以港澳地區獲利貢獻度最高，主要來自香港、澳門分行及中國子行，其次為 OBU 及美國。

朱士廷表示，衝刺海外收益、拓展海外布局為永豐金控重要策略主軸之一，業務上以資產與負債並重發展，以「深根在地」與「跨境合作」為業務發展重點，審慎穩健擴大營運規模，除持續規劃佈建海外據點外，並積極整合海外平台、多元產品種類、擴大市場客群，以提高海外營收來源並增進經營效率。

永豐金控及旗下子公司永豐銀行已於 5 月 4 日召開董事會，通過永豐銀將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 Amret Plc.(Amret) 之 100% 股權，第一階段將收購 80% 股權，交易總金額約 4.35 億美元，此交易案將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依股權認購協議與原股東完成交割。

Amret 去 (2023) 年稅後純益為 2800 萬美元；總資產為 20.54 億美元，資產規模排行在全柬埔寨 154 家金融機構中，排第 9 名；ROE (股東權益報酬率) 9.4%；截至 2023 年底，150 個營運據點遍布柬埔寨全國 24 個省份。隨 2023 年通膨緩解，柬埔寨旅遊業從疫情低點中逐漸復甦、出口增加以及農業和製造業復甦，柬埔寨經濟前景看好，預估獲利將逐年回升。

永豐銀行總經理莊銘福說明，Amret 併購案談了很多年，中間受到疫情影響有暫緩，直到去年才又重新啟動談判，過程中也有很多競爭對手有興趣，此次收購不會考慮現金增資，銀行自有資金可以完全支應。

朱士廷強調，未來海內外併購將會持續評估，媒體關注是否鎖定京城銀，朱士廷回應無法評論個案，但併購策略會以銀行、證券為軸心，而西進已經暫時告一段落，海外市場將鎖定東南亞。

談起併購 Amret 的淵源，朱士廷說明，Amret 於 1991 年成立，以消金業務為主，多為農業放款，永豐銀行與 Amret 2017 年有業務往來，籌組聯貸案，因此，對於 Amret 業務發展相當有信心，不過，「併購需要努力、但也很吃緣分」，對方相當慎重，對於此次交易，主要股東親自派員來台實地審查，永豐銀行能於眾多買家中脫穎而出，顯示對於永豐在 ESG 績效、中小企業放款與優質金融服務等各方面的肯定。