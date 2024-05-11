〈熱門股〉陽明、萬海財報好成績 周漲逾2成 雙創1年來新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-11 09:40

貨櫃海運運價有撐，使航商第一季財報陸續繳出好成績，激勵陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 本周股價均大漲超過 20%，均衝破 60 元整數關卡，陽明創去年 7 月以來新高，萬海則創去年 5 月以來新高。

上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新公告數據衝上 2305.79 點，創 2022 年 9 月下旬以來新高，歐美線漲幅均在 20% 上下，法人認為，航商今年旺季穩定獲利、表現較去年好同期應無虞。

萬海第一季合併營收 276.18 億元，年增 8.06%，稅後純益 46.23 億元，主要是因第一季運價回升，加上美元兌新台幣匯率升值，使營運績效轉虧為盈。

萬海表示，預計今明兩年有 15 艘新船 (分別為 7 艘 13000TEUs 和 8 艘 3000TEUs) 投入，也將持續淘汰老舊船舶並退租租船，今年共處分 22 艘船舶，處分運力約 3.5 萬 TEUs。