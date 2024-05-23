亞泥旗下亞東預伴 高性能混凝土獲台北雙星採用
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-23 20:25
亞泥 (1102-TW) 今 (23) 日宣布，子公司亞東預拌高性能混凝土 (HPC, High Performance Concrete) 獲興建中的台北雙星大樓嚴格檢驗通過，並正式簽約採用，提高建築耐震性和耐久性。
亞東預拌總經理金崇仁表示，亞東預拌的高流動混凝土（HFC）和自充填混凝土（SCC），因為優異的抗析離特性，在澆置時不受多重鋼筋和模板阻隔影響，另外優異的工作性，能像岩漿般流動，達到均勻充填效果，讓高鋼筋用量的建築，發揮 100% 抗震能力。
亞東預拌同時開發水化熱抑制劑，避免因溫差產生裂縫，也進一步生產高抗滲混凝土（HPRC），能夠有效阻擋地下水、鹽害、以及污染物滲入，讓混凝土所包覆的鋼筋不被銹蝕；進而提高耐久性。
亞東預拌此次和台北雙星合作，一次泵送高度 500 米，12000 磅抗壓強度及配送 120 分鐘無坍損，不僅提高建築的技術及抗震能力，並推動綠色建築發展符合全球對環境保護和永續發展的期許。
金崇仁表示，亞東預拌數位轉型提供全方位 APP 產品生產履歷，以高性能混凝土來強化建築之耐震性與耐久性，讓台灣雖地處地震帶，仍保有可持續發展的能力。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇