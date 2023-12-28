〈2024台北車展〉裕日車新能源車款全數到位 ARIYA首度亮相

裕日車 (2227-TW)NISSAN 今 (28) 日於 2024 台北新車暨新能源車特展中，展出純電能、e-POWER、輕油電和燃油全系列車款，NISSAN ARIYA 新世代電動休旅更是首度亮相，裕日車總經理鐘文川表示，此次 NISSAN 新能源車型在展出全數到位，ARIYA 代表 NISSAN 純電能源先驅者。

裕日車表示，ARIYA 新世代電動休旅展現 NISSAN 90 周年無畏挑戰的 DNA 和永不止息追求汽車工藝極致的精神。

NISSAN ARIYA 新世代電動休旅首度亮相。(鉅亨網記者王莞甯攝)

在此次車展中，NISSAN 展出銷售車款包括不用充電的電動車 X-TRAIL e-POWER、跨界新能源休旅 KICKS e-POWER、極智之座 X-TRAIL 輕油電、王者之風 ALL NEW SENTRA、跨界休旅銷售冠軍 KICKS、心強者 ALTIMA、原生不受限 JUKE，以及全球首款量產電動車 LEAF。

其中，ARIYA 已榮獲德國「紅點獎 (Red Dot Design Award)」和「iF 設計獎 (iF Design Award)」兩項世界級設計大獎，被 NISSAN 品牌定位為純電能源先驅者，承襲概念車的設計語彙。

裕日車說明，ARIYA 電池承襲 LEAF 技術，做到最高等級的防護；而 LEAF 從 2010 年上市至今累計 210 億公里且電池未有重大安全事故。

同時，ARIYA 搭載最新 NIM 智行科技，配備 ProPILOT 智行安全系統，包括 ICC 智慧型全速域定速控制系統、TJP 交通壅堵輔助系統和 LKA 車道維持系統等科技，並搭載 NISSAN 獨家 AI 智能駕駛輔助系統，具備 Level 2 的安全等級。