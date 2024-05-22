AI新時代投資術 摩根：著眼「跨領域」 挑選能駕馭新技術的新型企業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-22 19:50

2023 年在同類型基金平均報酬率高達 36%、5 年績效 115.74% 及排名第一的「摩根基金─美國科技」，基金經理人 Joseph Wilson 今 (22) 日來台分享最新投資展望，現階段仍看好網路、半導體等領域，他預言 2030 年全球十大科技股排行裡，如網路、電源、記憶體及 GPU 產業，輝達、AMD、微軟、蘋果、特斯拉、台積電等企業將持續霸榜，及幾家目前還不在榜上的科技新秀。

美股今年以來連續多次創下歷史新高，台股今（22）日在台積電等權值股領股下續創新高，投資人對美股科技巨頭又愛又怕，Joseph Wilson 建議把眼光拉長到 50 年以上，每隔 10 年出現一波科技新潮流，現在的 AI 就像 2007 年蘋果第一款手機上市年的爆炸性成長，僅僅 3 年時間，即在 2010 年躍居全球科技股的第三名，而 2010 年還在第四名的 IBM，2020 年已從榜上消失。

Joseph Wilson 指出，AI 時代已經來臨，上述的選股策略將更加適用，因為一個新技術的出現，必然會推動更多商業模式的創新，所以在未來投資科技股，就不會再像過去那樣從特 定的科技分類中去被動挑選，而是從那些可以駕馭新技術的新型企業、並在「跨領域」產業尋找具投資潛力的企業；在選股過程中，也不能受到市值大小的限制，才能挑出有成長爆發力的標的。

Joseph Wilson 說，根據過去 50 年的經驗，技術創新的確會讓各種產業獲得額外的發展機會。 例如大家常看的 Netflix 就屬於媒體廣告業，Tesla 屬於汽車類、Booking 屬於旅遊業，就是過 去幾年因為網路傳輸技術創新而出現的新企業；同理，諸如健康醫療、工業、電子商務等，也是受惠於技術發展而誕生的新創企業，是以科技型基的選股已進入「跨領 域」時代。

Joseph Wilson 補充，是以未來受惠於 AI 技術的企業，就不一定還是當前市場上最受歡迎的那幾家巨型企業，隨著 AI 技術的革新，像是「網路、電源、記憶體或處理器 (GPU)」等領域，都有可能出現有別於過往的商業模式，這也意味著有不少適合長線投資的標的都會藏在這些領域內，有待投資團隊去挖掘。