日元重貶 日本央行出手 縮減公債購買量

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-13 14:00

日元大幅貶值，日本銀行（央行）終於出手了，把 5 年～10 年期公債購買金額縮減至 4,250 億日元（270 億美元），為去年 12 月以來首度減少購債規模。

據《彭博》報導，日銀周一（13 日）宣布，將購買 4,250 億日元的 5 年～10 年期公債，總額比上月的 4,755 億日元少，總量仍在本季購債計畫的範圍內。

受上述消息影響，日本 10 年公債殖利率應聲走高，日元匯率跌勢也收斂。日銀此舉可能會給日本債券殖利率帶來上行壓力，從而縮小日本和美國之間巨大的殖利率差距。

三菱日聯摩根士丹利證券資深固定收益策略師 Takahiro Otsuka 表示：「日銀削減購債金額的舉動令人相當意外，這可能會拉高公債殖利率。此次縮減很難不讓人聯想到近來日元貶值的問題。公債市場可能會出現更大波動。」

今年以來，日元匯率遭遇沉重賣壓，一度貶破 160 日元大關，今年來貶值幅度超過 10%。

儘管日本財務省目前沒有證實干預，但機構對日銀賬戶的分析顯示，干預確實發生了。外媒的分析顯示，日本當局可能已經兩次入市，第一次干預規模為 6.2 兆日元，第二次為 3.2 兆日元。

《日經中文網》指出，在日元再次貶至 1 美元兌 155 日元左右的情況下，眼下市場與日本當局的攻防進入第三幕。日元周一亞洲盤盤中持平，報 155.77 日元。