台灣虎航高雄旅展促銷 單程票下殺至千元有找

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-22 10:40

2024 高雄市旅行公會國際旅展將於 5 月 24 日至 27 日舉行，台灣虎航 (6757-TW) 今 (22) 日宣布，再度祭出全航線單程未稅 799 元起的線上旅展優惠促銷價，更加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入有機會享票價最高 85 折優惠，全力衝刺第二、三季載客表現。

台灣虎航說明，此次旅展促銷可訂購的旅行期間為 5 月 24 日至 10 月 26 日，而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也可享有票價最高 8 折、再賺 8% 回饋金。

台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國和越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，隨著出國旅遊暢旺，第一季合併營收衝上 42.47 億元，年增 64%，創單季新高，營業利益 12.36 億元，年增 124%，稅後純益 8.61 億元，年增 100.7%，每股純益 (EPS)1.92 元，為疫後單季獲利新高。