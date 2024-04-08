華航、台灣虎航釋出這些職缺 機師、空服皆在內

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-08 18:03

華航指出，為因應陸續到位的 A350-900、A321neo、777F 等新機，以及 2025 年將引進的 787 全新機隊，全年預計持續招募 120 名機師，並將於北中南各地舉辦招募說明會，其中培訓機師報考資格須具備 2 年內有效英文檢定證明。

除了機師，華航本次招募計畫釋出職缺涵蓋客服人員、財會人員、資訊工程師等，為期 2 周，自 4 月 8 日至 4 月 21 日止。

台灣虎航也宣布，因應全球旅遊市場蓬勃旺盛，即日起招募培訓機師、客艙組員等人才逾百人，培訓機師招募時間至 5 月 31 日止，報考資格為大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷，而有經驗的正副機師也持續招募中。