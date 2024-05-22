台塑企業攜手韓國KAIST產學研合作 加速生技、新能源創新研究

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-22 13:05

台塑企業宣布，與韓國科學技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST）簽署合作協議，旗下長庚大學、明志科大、長庚醫院、台塑新智能、台塑生醫、長春藤生命科學公司，將與 KAIST 成立全球產學研專案團隊，在生技及新能源領域展開緊密夥伴關係。

KAIST 為韓國頂尖大學，其工程及科技研究在國際享有盛名，台塑企業常務委員王瑞瑜表示，台塑企業將與 KAIST 共同拓展生技及新能源領域；雙方合作聚焦幹細胞、基因治療、儲能電池及車用技術等突破性先進研發，加速推動科研成果銜接技轉至產業應用端。

根據合作計畫，雙方首先加強產學合作及學術交流，未來重要計畫包括互聘教授、交換學生、舉辦研討會及整合資源，再透過跨國培育之高階人才及研發成果進一步促進產業升級與技術創新。

此項計畫不僅能夠激發彼此的潛力與創意，更將成為台灣與韓國攜手在學術、科研、產業領域上追求共榮卓越發展的新合作標竿。

王瑞瑜指出，在生技方面，雙方擬聯手深化幹細胞、基因治療研究，發揮彼此優勢以創造加乘效果。例如長庚醫院成立將近 50 年具豐富臨床數據，為全台最大規模醫療體系，而 KAIST 在醫學研究上有傑出成就但缺乏臨床環境，未來雙方互補後可望取得突破性進展，推動精準治療及全齡健康目標。