二大含金量高市場拚增班 長榮航客運動能高飛

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-17 18:11

長榮航 (2618-TW) 今 (17) 日於法說會中指出，今年客運將繼續成長，對於市場關注的兩岸觀光交流，若進一步開放，將規劃增加杭州運能，而往返熱絡的北美航線也將季節性增班西雅圖；由於兩岸和北美均屬含金量高的航線，法人樂觀看待對後續的營收挹注。

長榮航總經理孫嘉明說，兩岸若恢復觀光，規畫增加杭州的運能，其他航點也會做滾動式調整；目前航點有北京、上海、杭州、成都和廣州等一線大城，而同集團的立榮航空則有飛深圳、廈門等地，合計一周達 50 個航班。

另一方面，孫嘉明提到，今年有 3 家航空公司包括星宇航空 (2646-TW)、華航 (2610-TW)、達美航空等均投入西雅圖航線服務，打破長榮航在台北西雅圖航線獨飛 31 年的局面，對此，將加密北美航網擴大搶中轉客。

長榮航規劃，6-9 月季節性曾斑西雅圖，從每周 7 班增至 10 班；孫嘉明說，去年中轉客占比約 30%，且中轉客最多來自北美，占比超過 60%，樂觀看將持續成長。

另外，對於貨運，孫嘉明提到，由於 4 月引進 777 貨機 1 架，新增多倫多、舊金山和西雅圖貨機航班，4 月貨收將高於 3 月。