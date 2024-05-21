〈台幣〉亞幣齊挫 連3貶收32.294元 成交量能低迷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-21 18:29

主要亞幣今 (21) 日普遍走弱，新台幣兌美元匯率連 3 貶，一度摜破 32.3 元關卡，不過，外資回頭匯入，加上出口商拋匯，帶動貶幅收斂，終場以 32.294 元作收，貶值 5.8 分，呈現股匯齊挫走勢，台北及元太外匯市場總成交值 14.565 億美元，雖較昨日略增，但整體交投仍顯清淡。

新台幣兌美元今天以 32.27 元開盤，隨著美元買盤湧現，一度貶值 9.4 分，最低來到 32.33 元，匯銀人士指出，外資呈現雙向進出，出口商眼見貶破 32.3 元關卡，隨即進場拋匯，使得終場貶值力道縮小，收在 32.294 元，台北外匯市場成交金額 9.39 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.08%，韓元貶值 0.54% 最重，日元貶值 0.32%、新台幣貶值 0.18%、新加坡幣貶 0.15%、人民幣貶 0.09%，亞幣幾乎全面走貶。

上周數據顯示，美國 4 月消費者物價壓力有所緩解，但 Fed 官員表態，仍未準備好宣布通膨將達到 2% 目標，再度釋出鷹派訊號，帶動美元持續走強。