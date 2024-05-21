以太幣現貨ETF有望問世 傳SEC要求交易所微調上市申請

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-21 22:22

路透周二 (21 日) 援引四名知情人士消息報導，美國證券交易委員會 (SEC) 日前要求那斯達克 (Nasdaq) 和芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 對其現貨以太幣 ETF 上市申請進行微調，此舉暗示該機構可能批准這兩家公司申請。

雖然交易所申請是兩步審批程序的第一步，但 SEC 的綠燈將意味著加密貨幣一次重大的意外勝利，此前業內預估申請會遭到否決。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，以太幣 24 小時內大漲 22.5%，報 3,785.68 美元。

報導指出，SEC 必須在本周末之前決定是否批准 CBOE 提交的申請，將 VanEck 和 ARK Investments/21Shares 提供的以太幣現貨 ETF 上市。由於 SEC 沒有與交易所和發行人就申報細節進行接觸，因此業內高層預料申請會遭到否決。

但知情人士透露，SEC 官員周一出人意料地要求那斯達克、芝加哥選擇權交易所、紐約證券交易所迅速更新和修改文件，這通常是在獲得批准之前提出的要求。

對於上述報導，SEC 和 CBOE 的發言人拒絕置評，那斯達克、ARK、紐交所發言人也沒有回覆置評請求。

雖然交易所為讓 SEC 批准新產品上市而進行規則修改，但發行人仍需要 SEC 批准 ETF 註冊聲明，才能開始交易。與交易所提交的文件不同，SEC 沒有確定的決定時間框架，這意味著以太幣現貨 ETF 可能還需要幾個月的時間才能開始交易。

SEC 去年 10 月批准與以太幣期貨掛鉤的 ETF 之後，首批發行人申請以太幣現貨 ETF。不過市場參與者先前預估，SEC 將拒絕大量現貨以太幣 ETF 申請，理由是與該監管機構舉行的會議令人沮喪且片面。