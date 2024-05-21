以太幣現貨ETF有望問世 傳SEC要求交易所微調上市申請
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-21 22:22
路透周二 (21 日) 援引四名知情人士消息報導，美國證券交易委員會 (SEC) 日前要求那斯達克 (Nasdaq) 和芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 對其現貨以太幣 ETF 上市申請進行微調，此舉暗示該機構可能批准這兩家公司申請。
雖然交易所申請是兩步審批程序的第一步，但 SEC 的綠燈將意味著加密貨幣一次重大的意外勝利，此前業內預估申請會遭到否決。
截稿前，根據 CoinGecko 數據，以太幣 24 小時內大漲 22.5%，報 3,785.68 美元。
報導指出，SEC 必須在本周末之前決定是否批准 CBOE 提交的申請，將 VanEck 和 ARK Investments/21Shares 提供的以太幣現貨 ETF 上市。由於 SEC 沒有與交易所和發行人就申報細節進行接觸，因此業內高層預料申請會遭到否決。
但知情人士透露，SEC 官員周一出人意料地要求那斯達克、芝加哥選擇權交易所、紐約證券交易所迅速更新和修改文件，這通常是在獲得批准之前提出的要求。
對於上述報導，SEC 和 CBOE 的發言人拒絕置評，那斯達克、ARK、紐交所發言人也沒有回覆置評請求。
雖然交易所為讓 SEC 批准新產品上市而進行規則修改，但發行人仍需要 SEC 批准 ETF 註冊聲明，才能開始交易。與交易所提交的文件不同，SEC 沒有確定的決定時間框架，這意味著以太幣現貨 ETF 可能還需要幾個月的時間才能開始交易。
SEC 去年 10 月批准與以太幣期貨掛鉤的 ETF 之後，首批發行人申請以太幣現貨 ETF。不過市場參與者先前預估，SEC 將拒絕大量現貨以太幣 ETF 申請，理由是與該監管機構舉行的會議令人沮喪且片面。
由加密貨幣懷疑論者詹斯勒 (Gary Gensler) 領導的 SEC 十多年來一直因擔心市場操縱而拒絕接受現貨比特幣 ETF，但在灰度投資 (Grayscale Investments) 去年贏得法庭挑戰後， SEC 被迫批准這些 ETF。
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