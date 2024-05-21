聯電新加坡新廠F12i P3 首批機台上機 明年初量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-21 18:08

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (21) 日在新加坡 Fab 12i 舉行第三期擴建新廠的上機典禮，首批機台設備到廠，象徵建立新廠的重要里程碑；依據聯電規劃，Fab 12i P3 將在 2025 年初量產，第一階段月產能約 2-3 萬片 12 吋晶圓。

聯電 2022 年 2 月宣布 P3 的擴建計畫，當時設定成為新加坡最先進的半導體晶圓代工廠之一。此次典禮包括新加坡經濟發展局 (EDB)、新加坡裕廊集團 (JTC)、微電子研究院 (IME)、相關建廠合作夥伴以及關鍵設備和材料供應商皆代表出席。

聯電近年積極投入資本支出，擴建台南廠區產能，並新建新加坡第三期廠區，也讓進年資本支出維持高檔，預計今年資本支出約 33 億美元，年增約 11%，主要資金用於 12 吋廠。