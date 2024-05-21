彭啟明：碳費要棍子和蘿蔔並用 擬推「影子價格」供企業參考

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-21 20:40

關於碳費進度，環境部長彭啟明今（21）日表示，他當然希望越快越好，希望大家不要過於「碳焦慮」，但費率需要與各不同產業界多方溝通，「達到共識，比倉促上路」更重要，因為碳費 3 子法最快 8 月底前才完成發布，目前有考慮建議碳費審議會試算碳費「影子碳價」供企業參考的可能性。

彭啟明表示，推動減碳只用棍子效果並不好，美國的租稅抵減、日本發行氣候債券是兩個值得參考的案例，要想出辦法讓棍子、蘿蔔一起發揮效用，要找出並推動適用於臺灣的蘿蔔政策，以政策導引帶動實際減碳行動。

「影子價格」（Shadow Price）是企業在內部進行投資決策時對碳排放造成的損害估計的價值。 影子碳價的設置通常不需要實際徵稅或交易，僅僅是作為一個內部參考價格，幫助企業評估各種方案的環境效益，這樣可以鼓勵企業採取更多的低碳發展措施，進一步降低碳排放。

彭啟明並指出「我們也幫忙試算了一些方案，很多企業表示可以接受」，有考慮提供影子價格讓大家先試算，及早因應提出自主減量。但其實一些排碳大戶早走在前頭，了解國際標準的門檻，有些甚至內部估算碳費是一噸高達 300 、500 美元，而不是台幣。

從台達電、友達、台積電等企業跟隨世界潮流採取行動並產生競爭力經驗可見的確有綠色商機，但部分高排碳、且面臨內外銷問題的傳統產業或企業狀況不同，彭啟明喊話企業，不需過度恐慌焦慮，只要願意做就有機會，環境部會考量不同產業的需求，並進行充分溝通，以把握產業轉型升級的機會。

彭啟明並表示，各界關注 CBAM（歐盟碳邊境調整機制）等國際碳費進度，環境部提出將派駐人力在歐美等國，以即時溝通的規劃，初步已獲行政院與外交部的支持。他表示，CBAM 的徵收應會在 2026 或 2027，而且只是針對某些特定的產業。

彭啟明表示，總統賴清德的政見當中，對於「轉型」其實有置入有別於以往的新作法，第一是能源轉型，第二是「綠色跟數位」的雙軸轉型，第 3 個就是「淨零新生活」；至於對整個氣候政策，是採取新的「綠色成長戰略」，跟過去不一樣的是，既要綠色又要成長，日本或其他先進國家，都有這樣的綠色思維，意即要做到「碳定價」，而碳費只是其中一個過程而已。

彭啟明強調，他支持「碳費先行」，致力在任內讓碳定價再走到下一個層次，並進而修正整個淨零路徑。上任之前這段時間，已與其他閣員有許多溝通和互動，未來站在這個舞臺上面的，不會只有環境部部長，可能會有 2 至 3 位部長。他舉例，已和金管會討論「綠色金融」、和國科會推動「淨零科技」，和衛福部密切合作「綠色跟數位雙軸轉型」擬推動綠色醫療，致力減少醫院排碳量措施。