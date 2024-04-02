聯電處分旗下ASIC孫公司股權 由矽統全數吃下

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-02 17:34

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (2) 日代子公司蘇州和艦公告，因應集團策略規劃，處分全數聯暻半導體 (山東) 股權給予矽統 (2363-TW) 旗下孫公司，總交易金額為人民幣 7700 萬元，折合新台幣約 3.38 億元；根據最新財報顯示，聯暻長期穩定獲利，此次由矽統吃下全數股權，可望挹注每季營運。

聯暻半導體實收資本額為人民幣 3000 萬元，折合新台幣約 1.32 億元，主要從事 ASIC 設計服務與 IP 銷售，提供 IP、RTL、APR 等業務，製程布局相當廣泛，從聯電的 14 奈米到 0.35 微米都有相對應服務。

根據財報顯示，聯暻半導體去年營運季季高，獲利從去年第一季的新台幣 5047 萬元，到第四季時已達新台幣 2.48 億元，成長幅度驚人，光單季就賺超過一個股本；外界看好，此次聯電將聯暻半導體處分給矽統，矽統將具備更完整的 IP 組合與豐沛的設計服務能量，藉此扶植出第二個智原 (3035-TW)。