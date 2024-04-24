〈聯電法說〉Q1獲利探三年低 每股擬配3元股利殖利率衝6%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-24 17:07

聯電董事會今日也通過去年盈餘分配案，每股擬配發 3 元現金股利，配發率 61%，較前一年更高，以今日股價 50.2 元推算，殖利率高達 5.98%，預計將在 5 月提報股東常會決議，提供股東穩定且可預期的股利政策。

聯電第一季營收 546.3 億元，季減 0.6%，年增 0.8%，毛利率 30.9%，季減 1.5 個百分點，年減 4.6 個百分點，營益率 21.4%，季減 1.2 個百分點，年減 5.3 個百分點，稅後純益 104.6 億元，季減 20.8%，年減 35.4%，每股稅後純益 0.84 元。

聯電共同總經理王石表示，由於 PC 需求回升，第一季晶圓出貨量較前季成長 4.5%，產能利用率微降至 65%，在成本控管及營運效率提升的努力下，仍維持相對穩健的獲利。

細分各產品，聯電第一季在電源管理晶片、RFSOI 晶片和人工智慧 AI 伺服器矽中介層需求的推動下，特殊製程營收比重達到 57%，研發團隊也在關鍵專案計畫獲得良好進展，包括嵌入式高壓、嵌入式非揮發性記憶體、RFSOI 和 3D IC 的客製化解決方案，為 5G、AIoT 和車用等高成長市場提供新的技術平台。