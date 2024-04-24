〈聯電法說〉Q1獲利探三年低 每股擬配3元股利殖利率衝6%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-24 17:07
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (24) 日召開法說會，並公佈第一季財報，受傳統淡季與平均銷售單價 (ASP) 下滑影響，營收較前季小減，毛利率降至 30.9%，稅後純益 104.6 億元，季減 20.8%，年減 35.4%，每股稅後純益 0.84 元，毛利率與獲利雙雙下探三年低點。
聯電董事會今日也通過去年盈餘分配案，每股擬配發 3 元現金股利，配發率 61%，較前一年更高，以今日股價 50.2 元推算，殖利率高達 5.98%，預計將在 5 月提報股東常會決議，提供股東穩定且可預期的股利政策。
聯電第一季營收 546.3 億元，季減 0.6%，年增 0.8%，毛利率 30.9%，季減 1.5 個百分點，年減 4.6 個百分點，營益率 21.4%，季減 1.2 個百分點，年減 5.3 個百分點，稅後純益 104.6 億元，季減 20.8%，年減 35.4%，每股稅後純益 0.84 元。
聯電共同總經理王石表示，由於 PC 需求回升，第一季晶圓出貨量較前季成長 4.5%，產能利用率微降至 65%，在成本控管及營運效率提升的努力下，仍維持相對穩健的獲利。
細分各產品，聯電第一季在電源管理晶片、RFSOI 晶片和人工智慧 AI 伺服器矽中介層需求的推動下，特殊製程營收比重達到 57%，研發團隊也在關鍵專案計畫獲得良好進展，包括嵌入式高壓、嵌入式非揮發性記憶體、RFSOI 和 3D IC 的客製化解決方案，為 5G、AIoT 和車用等高成長市場提供新的技術平台。
針對 ESG，王石補充，聯電在 CDP 氣候變遷及水安全兩大評比中均獲得最高 A 評級，成為全球半導體業唯一連續兩年獲得雙 A 殊榮的企業，這是投資人及利害關係人用以衡量公司對環境議題透明度和採取行動的重要指標之一。公司團隊未來也將持續秉持著對環境減少衝擊的承諾，期許聯電成為業界永續發展的領導者。
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