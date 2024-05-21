森崴能源董座郭台強呼籲賴政府支持新能源發展 突破設置障礙

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-21 14:56

森崴能源 (6806-TW) 今 (21) 日舉辦股東會，董事長郭台強會後接受媒體採訪，針對昨 (20) 日行政院長卓榮泰支持非核家園的談話，郭台強舉例，從台南九崴天然氣電廠來看，天然氣是新能源重要的一環，呼籲新政府支持新能源發展，協助業者放心推動。

郭台強指出，今年能源議題受到高度關注，新能源發展面臨與社會住宅類似的抗爭，特別是在天然氣電廠的建設上。郭台強提到，許多民眾反對自家住宅旁設立電廠，但電力建置是國家重大基礎建設，且台灣半導體、AI 建置電力需求大，政府需設法突破建置障礙。