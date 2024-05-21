森崴能源董座郭台強呼籲賴政府支持新能源發展 突破設置障礙
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-21 14:56
森崴能源 (6806-TW) 今 (21) 日舉辦股東會，董事長郭台強會後接受媒體採訪，針對昨 (20) 日行政院長卓榮泰支持非核家園的談話，郭台強舉例，從台南九崴天然氣電廠來看，天然氣是新能源重要的一環，呼籲新政府支持新能源發展，協助業者放心推動。
郭台強指出，今年能源議題受到高度關注，新能源發展面臨與社會住宅類似的抗爭，特別是在天然氣電廠的建設上。郭台強提到，許多民眾反對自家住宅旁設立電廠，但電力建置是國家重大基礎建設，且台灣半導體、AI 建置電力需求大，政府需設法突破建置障礙。
總經理胡惠森進一步說明，台南九崴天然氣電廠依法取得 IPP(民營電廠) 合約，同時也符合台糖土地設置規範，主要為了支應南科三期擴建後，半導體所需的大量電力，屬於公共利益的國家基礎建設。胡惠森舉例，台積電、雪隧、高鐵在開發前也都遭遇抗爭，但這些重大建設最終都獲得政府全力支持，因此也期盼行政院長卓榮泰能支持並協助溝通協調。
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