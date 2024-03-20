〈華南金法說〉配息不如ETF？回應小股東期待 股利約1.1-1.2元現金多於股票

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 21:02

華南金控 (2880-TW) 今 (20) 日舉行 2023 年第四季法人說明會，有股東指出高股息 ETF 的搶購，讓股民也不禁心動，希望今年的配發不會讓人失望，總經理李耀卿說明，今年會趨於正常，股東偏好現金多於股票，待四月董事會再一併考量，參考去年水準，估算今年應會在 1.1-1.2 元之間，現金會多於股票。

針對股東最關心的股利發放，並有股東於法說會中以日前熱銷的兩支 ETF 提問總經理李耀卿，強調高股息 ETF 的搶購，讓以公股銀股息養老的股民也不禁心動，希望華南銀今年的配發不要讓他們失望。

李耀卿說明，2023 年集團及各子公司表現良好，公司也聽到許多小股東心聲，今年股利政策可望超越去年，恢復以往八成以上的配發率，去年狀況特殊，因逾放款成長快二千億，需要夠大的資本去支撐，又不想動用老本配發股利，導致股利配發率偏低，但今年一定會趨於正常，把合理的股利配發給股東，股東偏好現金多於股票，待四月董事會後再一併考量，參考去年水準，估算今年應會在 1.1-1.2 元之間，現金會多於股票。

展望 2024 年, 李耀卿指出，華南銀行預計於第 2 季前開辦高資產業務, 將透過精緻化的尊榮服務, 目標成為高資產客戶的全方位財務管家: 財富管理業務也會以客戶需求為出發點，藉由專業規劃顧問團隊，打造退休專業領導品牌形象。華南永昌證券將全力推展自行開發的「華南 e 指沖」APP, 提供更完善的交易環境。