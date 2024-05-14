華南銀連續7年入列海外信保績優金融機構 3項優等獎再創佳績

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-14 18:47

海外信保基金今 (14）日表揚「112 年度績優金融機構」，華南銀行連續 7 年獲得海外信保基金的表揚，本次再度榮獲「總送保融資金額優等獎」、「新南向國家送保融資金額成長優等獎」及胡志明市分行「分行送保特優獎」等 3 項優等獎項，續創佳績，顯見華南銀行在配合政府新南向重大政策的努力，獲得海外信保基金的肯定。

華南銀行持續響應政府新南向政策，力挺新南向台商，積極提供台商各項金融服務，並搭配海外信保基金保證機制，協助台商企業取得海外營運所需的資金。

近年受中美貿易戰及大陸經濟衰退等因素影響，大陸地區台商及外資企業陸續將產業供應鏈轉移至新南向地區，華南銀行為掌握商機，在台商群聚的越南成立專責授信業務團隊主動出擊拜訪客戶，並持續透過海外信保基金的保證機制來協助台商企業取得融資，同時也提升銀行的資產品質，達成多贏的局面。

華南銀行積極配合政府新南向政策，近年更不定期邀請海外信保基金專家到行分享海外信保最新規定及案例，在推動新南向地區放款業務也有顯著的成績，近年來更是每年二位數成長，截至 113 年 3 月底新南向地區授信餘額已逾新台幣 1,200 億元。