〈華南金法說〉淨值回升12.4% 金控、銀行去年獲利雙破200億 今年穩中求進
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 15:55
華南金控 (2880-TW) 於今 (20) 日召開 2023 年第四季法人說明會，公布 2023 年度營運績效，華南金控與子公司華南銀行全年獲利雙雙突破 200 億元。華南金控 2023 年稅後純益 216.18 億元，年成長 249%，每股稅後純益 (EPS)1.58 元，税後股東權益報酬率 11.01%、資產報酬率 0.58%，淨值回升至 2078 億元，年增 12.4%。
華南銀行受惠於金融商品投資獲利大幅增加，稅後淨利 200.51 億元, 年成長 20%，每股 EPS 達 2.05 元，占集團獲利貢獻 89%。華南銀行長期維持業界良好地位，並持續穩中求進。
2023 年度成績斐然，其中包括維持泛公股行庫保險手續費收入第 1 名、國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名第 2 名、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第 2 名、以房養老貸款核貸件數及額度皆排名第 3 名, 以及信保基金保證餘額排名第 4 名、成長額排名第 1 名，核心業動能持續穩健茁壯。資產品質亦維持良好水準，逾放比率 0.15%，備抵呆帳覆蓋率 846.33%。
子公司華南永昌證券 2023 年核心業務，包括：經紀、承銷、自营收益均有成長，加上股利收入挹注，稅後純益 15.06 億元, 年增 36.0%，EPS 2.30 元。經紀業務市佔率 2.88%，融資餘额市占率 492%，皆位居同業排名第 9 名。
華南產險則擺脫 2022 年大型商業火險賠案影響，同時資金運用收益大幅成長 48.5%，2023 年稅後純益 9.16 億，年增 1 倍，EPS 4.58 元。全年簽單保費總收入 13247 億元，刷新歷年新高，市占率 5.43%，同業排名第 6 名。
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