〈華南金法說〉淨值回升12.4% 金控、銀行去年獲利雙破200億 今年穩中求進

2023 年度成績斐然，其中包括維持泛公股行庫保險手續費收入第 1 名、國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名第 2 名、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第 2 名、以房養老貸款核貸件數及額度皆排名第 3 名, 以及信保基金保證餘額排名第 4 名、成長額排名第 1 名，核心業動能持續穩健茁壯。資產品質亦維持良好水準，逾放比率 0.15%，備抵呆帳覆蓋率 846.33%。