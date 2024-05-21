金萬林受惠NGS納入健保 高階基因檢測業務起飛

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-21 19:24

檢測儀器大廠金萬林 - 創 (6645-TW) 今 (21) 日指出，今年中起衛福部將開始提供癌症病患次世代基因檢測 (NGS) 健保補助，預計每年約有 3 萬名新發癌症患者受惠，帶動高階基因檢測業務起飛。董事長吳品聰也表示，金萬林近年積極布局高階檢測市場有成，逐漸開花結果。

金萬林表示，目前已經針對 19 大類癌別，提供 3 種不同的給付套組，依不同套組最低給付近 1 萬元，最高近 3 萬元，健保每年支出約增加 9 億元。金萬林也已陸續與國內醫療院所簽約，提供病患符合國際規格的基因檢測服務。

金萬林進一步提到，目前建置的檢測平台，可一次檢測 523 個癌症相關基因，同時也完成自有品牌的「癌症伴隨式診斷檢測套組」，除了可望大幅降低檢測費用，以因應國內競爭，快速取得市占率，也計劃在美國子公司進行 NGS 產品相關認證完成後，進行國際市場的推廣，以爭取日益成長的高階檢測商機並擴大營收動能。

吳品聰表示，近年積極布局高階檢測市場有成，逐漸開花結果。包括取得台灣衛福部 LTDS、美國 CLIA 以及 CAP 高階檢測認證，代理業務方面，也已代理數十家國際知名大廠的儀器與試劑品牌，不但滿足國內生技產業與學研單位的需求，更藉以建立業務合作的基礎。

金萬林也成功開發具有 FDA 510K 要求的自有品牌試劑，為客戶控制預算成本。此外，為跨入 AI 智慧檢測領域，成立子公司元萃數據進軍精準醫療與預防醫療市場，透過在地化的頂尖基因檢測服務，爭取成長快速的全基因檢測商機。